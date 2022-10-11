Tartıştığı Kızın Yüzünde Bardak Kırdı

Zanlı, 9 Ekim 2022 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak işlediği iddia edilen “vahim zarar” suçundan ileride yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Dünkü teminat duruşmasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görev yapan polis memuru Cemal Erginsoylu yemin altında verdiği şehadetinde mahkemeye meseleyle ilgili olguları aktardı.

Tanık polis Cemal Erginsoylu, zanlının 9 Ekim’de Gazimağusa’daki bir barda, oturduğu sandalyeyi yere düşürdüğü gerekçesiyle tartıştığı A.T.’ye elinde tutuğu bira bardağını vurarak, adı edilenin sol yanak ve kulağından yaraladığını söyledi.

Olay mahalinden kaçan zanlıyı, derdest emri gereği tutukladığını kaydeden polis, mahkemeden aleyhindeki soruşturmayı tamamladığı zanlıyı uygun bir teminata bağlamasını istedi.

Mahkeme, tanık polisin yemin altında verdiği şehadeti ve talebini değerlendirerek, zanlının KKTC dışına çıkışını men ederek 8 bin TL nakdi teminat yatırmasına ve zanlı lehine KKTC vatandaşı 1 kefilin 75 bin TL değerinde kefalet senedi imza etmesi yönünde emir verdi. (MHA)