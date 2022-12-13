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Tartıştığı şahsı bıçaklayan zanlıya ek tutukluluk

Girne’de aralarında çıkan tartışma sonucunda Y.S.yi bıçak ile yaralayan zanlı E.K. 2 gün daha tutuklu kalacak.

13 Aralık 2022 Salı 19:08
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Tartıştığı şahsı bıçaklayan zanlıya ek tutukluluk



Girne’de meydana gelen "Yaralama”, “Terör Yaratmak Amacı ile Bıçak Taşıma ve Kanunsuz Bıçak Taşıma" suçlarından tutuklanan zanlı E.K. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İlyas Güney olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Eray Kenanoğlu'nun 9 Aralık 2022 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Girne'de Naci Talat Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir marketin otopark alanı içerisinde, aralarında alacak verecek konusu yüzünden çıkan tartışma neticesinde tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bıçak ile Girne’de sakin Yunus Salihoğlu’nun sol karın kısmına bir kez sokmak sureti ile yaralandığını mahkemeye aktardı.

Polis müşteki Y.S.nin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinde tedavisine müteakip Yakın Doğu Hastanesi dahiliye servisinde müşahede altına alındığını ve hayati tehlikesi bulunmadığını söyledi.

Polis zanlı E.K.nın mahkeme emri gereği tutuklandığını gönüllü ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ancak henüz ifadenin teyit ve tekzibi devam ettiğinden ayrıca alınması gereken çevre şahadeti ile kamera görüntüleri olduğundan 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 13.12.2022 20:09
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