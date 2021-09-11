Tasarruflarında Kaçak Olduğuna İnanılan Et Bulundurun Şahıslar Mahkemeye Çıkarıldı

Sürdürülen tahkikatta mesele ile ilgili olarak adı edilenin arkadaşı olduğu öğrenilen B.S. isimli şahıs ayni gün tespit edilerek alıkonduktan sonra çelişkili ifade vermeleri üzerine tutuklandılar.

Zanlılar bugün 11.09.21 tarihinde gümrüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk olgularla ilgili mahkemeye verdiği bilgide, alınan bilgi doğrultusunda 10.09.21 tarihinde Gazimağusa’ da Kaliland bölgesinde zanlı 1 A.B’ya ait soğuk hava deposunda bir arama gerçekleştirildiğini söyledi. Yapılan aramada depo içerisinde sağlıksız koşullarda muhafaza edilen poşetler içerisinde kıyma, bütün ve parça halinde etler ve yağlar, 25 kiloluk kasalar içerisinde birçok parça halinde etler tespit edilerek emare alındığını belirtti.

Zanlı 1’in mesele ile ilgili verdiği ifadesinde arkadaşı olduğu zanlı 2 B.S’nin mezbahadan depoya et taşımak için aracını verdiğini ve getirdiği etleri depoya yerleştiği yönünde beyanı olduğuna değinen tanık polis, ayni gün tespit edilen zanlı 2’nin de sorgulandığını, verdiği ifadede zanlı 1’e ait Van araç 100 TL karşılığı Güvercinlik köyüne gittiğini, oradaki bir şahıstan 8 paket kıyma alıp geri döndüğünü ve depoya zanlı 1 ile birlikte yerleştirdiklerini ve diğer etleri de açık bir şekilde depo içerisinde gördüğüne dair zanlı 1’in ifadesine zıt bir ifade vermesi üzerine tutuklandığını söyledi.

Emare alınan etlerin belediye tarafından alındığını ve etler üzerindeki mühürlerin kime ait olduğu yönünde inceleme yaptıklarına dikkat çeken tanık polis, akşam vakti olması nedeniyle bölgedeki kamera görüntülerinin incelenemediğini, gönüllü ifadelerin teyit ve tekziplerinin yapılamadığını ve cep telefonlarındaki görüşmelerle ilgili GSM operatörüne yazı yazılacağını belirttikten sonra zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Tutku Candaş, tahkikatın selameti açısından her iki zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

(MHA)