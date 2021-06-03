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Taşbey ve Gencer'in ölüm nedeni belirlendi

Geçtiğimiz gün ani bir şekilde hayatlarını kaybeden Yusuf Taşer Taşbey ve Turhan Gencer'in ölüm nedenlerinin kalp yetmezliği olduğu açıklandı.

03 Haziran 2021 Perşembe 14:51
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Taşbey ve Gencer'in ölüm nedeni belirlendi

30 Mayıs'ta Girne’de ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yusuf Taşer TAŞBEY (E-64)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “ yeni geçirilmiş miyokart infaktüse bağlı kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. 

Taşbey'in ölüm nedeni de kalp yetmezliği

Yine aynı gün  Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Turhan GENCER (E-57)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 03.06.2021 16:22
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