Taşbey ve Gencer'in ölüm nedeni belirlendi

30 Mayıs'ta Girne’de ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Yusuf Taşer TAŞBEY (E-64)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “ yeni geçirilmiş miyokart infaktüse bağlı kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Taşbey'in ölüm nedeni de kalp yetmezliği

Yine aynı gün Lefkoşa’da ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Turhan GENCER (E-57)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir.

Soruşturma devam etmektedir.