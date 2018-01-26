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Taşçıoğlu: "Basın ve düşünce özgürlüğüne saldırı"

Tabipler Odası Başkanı Taşçıoğlu, 22 Ocak’ta “Afrika” gazetesine yönelik linç girişimi ve saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı...

26 Ocak 2018 Cuma 16:08
Taşçıoğlu: "Basın ve düşünce özgürlüğüne saldırı"
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Kıbrıs Türk Tabipler Odası Başkanı Mustafa Taşçıoğlu, 22 Ocak’ta “Afrika” gazetesine yönelik linç girişimini, basın özgürlüğüne, düşünce özgürlüğüne ve insan yaşamına yönelik saldırıyı kabul edilemez bulduklarını bildirdi.

Taşçıoğlu, oda yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, toplumsal huzuru, barışı ve en temel insan haklarından olan, anayasada da belirtilen ifade özgürlüğü, yaşam ve vücut bütünlüğü hakkını vatandaşların teker teker her birinin en doğal hakkı olduğunun bilinmesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti.

Kıbrıslı Türk hekimlerin ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı, esarete karşı özgürlüğü, düşmanlığa karşı dostluğu ve kötülüğe karşı bilinçli bir iradenin ürünü olarak iyiliği tercih ettiğini ve bu değerlerin tarafında durduğunu ifade eden Taşçıoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Mustafa Kemal Atatürk ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ deyimi ile hem ülkemizde, hem yaşadığımız coğrafyada, hem de tüm dünyada insanların öldürülmediği, barış ikliminin, dostluğun, kardeşliğin hoşgörünün hüküm sürdüğü bir dünyaya ulaşmak dileklerimizle.”

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