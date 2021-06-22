Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Altın Hırsızları Teminata Bağlandı
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
Güney Kıbrıs'tan uyuşturucu ithal etti
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
"Sizi öldüreceğim"
"Sizi öldüreceğim"
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Ekmek teknesini ateşe verdiler
Flaş Haber
Akaryakıta yine zam!
Kapat

Taşımacıdan zam tepkisi

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği akaryakıta yapılan zammı eleştirdi, pandemi nedeniyle zaten iş yapamayan taşımacıların bu zam ile bitirildiğini haykırdı.

22 Haziran 2021 Salı 10:20
59 Okunma
Taşımacıdan zam tepkisi

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği  akaryakıt zammına tepki gösterdi.

İşte açıklama:

"Akaryakıt aldı başını gidiyor. Peki taşımacı nere gidiyor farkında mısınız? Yok bizce değilsiniz. Pandemi gireli 15 ay oldu. Toplu taşıma ortada yok. Ancak var olamayan sektöre her gün yeni bir zam yeni bir darbe. Nereye kadar gidecek bu eziyet bu çile.
Ayrıca toplu taşımada kısıtlama mevzubahisken, yani %50 yolcu kapasitesi ile çalışmak zorunda bırakılmışken pandemi içerisinde ana giderimiz olan akaryakıta gelen bu okkalı zam bizleri "bu ne perhiz bu ne lahana" diye düşündürüyor. Gelir yok destek yok ama zam çok. Olmuyor beyler olmuyor ilk gün dediğimiz gibi bugün yine diyoruz TOPLU TASIMAYA mazot indirimi şart. Olmaz demeyin gereğini yapın. Bu Halkın bu öğrencinin bu taşımacının cebinde para yok ancak sizler "daha da ver" diyorsunuz.
15 ay var çalışmayan turizm de azda olsa bir hareketlenme başlamışken "round 1 sağ kroşe nakavt" dercesine bir ZAM bu ZAM.
Simdi bizde sizden zam talep ediyoruz Toplu Taşımacılık Tarifesine Zam istiyoruz, istiyoruz istemesine ama çözüm bu değil ki biliyoruz. Yolda insan yok Taşımaya zam çok taşımacıya."

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar BirliğiAkaryakıt Zammı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Fazla Yağış 17 Kilogram ile Gönendere’de Ölçüldü
En Fazla Yağış 17 Kilogram ile Gönendere’de Ölçüldü
Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı
Maraş'ın ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı
Saner'den istifa açıklaması
Saner'den istifa açıklaması
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim