Taşımacıdan zam tepkisi

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği akaryakıt zammına tepki gösterdi.

İşte açıklama:

"Akaryakıt aldı başını gidiyor. Peki taşımacı nere gidiyor farkında mısınız? Yok bizce değilsiniz. Pandemi gireli 15 ay oldu. Toplu taşıma ortada yok. Ancak var olamayan sektöre her gün yeni bir zam yeni bir darbe. Nereye kadar gidecek bu eziyet bu çile.

Ayrıca toplu taşımada kısıtlama mevzubahisken, yani %50 yolcu kapasitesi ile çalışmak zorunda bırakılmışken pandemi içerisinde ana giderimiz olan akaryakıta gelen bu okkalı zam bizleri "bu ne perhiz bu ne lahana" diye düşündürüyor. Gelir yok destek yok ama zam çok. Olmuyor beyler olmuyor ilk gün dediğimiz gibi bugün yine diyoruz TOPLU TASIMAYA mazot indirimi şart. Olmaz demeyin gereğini yapın. Bu Halkın bu öğrencinin bu taşımacının cebinde para yok ancak sizler "daha da ver" diyorsunuz.

15 ay var çalışmayan turizm de azda olsa bir hareketlenme başlamışken "round 1 sağ kroşe nakavt" dercesine bir ZAM bu ZAM.

Simdi bizde sizden zam talep ediyoruz Toplu Taşımacılık Tarifesine Zam istiyoruz, istiyoruz istemesine ama çözüm bu değil ki biliyoruz. Yolda insan yok Taşımaya zam çok taşımacıya."