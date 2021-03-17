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Taşımacılar Birliği: Zarar ediyoruz

Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği, toplu taşımanın başladığını ancak alınan "koltuk kapasitesinin %50 oranı ile çalışılabilir " kararı ile zarar ettiklerini açıkladı.

17 Mart 2021 Çarşamba 11:43
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Taşımacılar Birliği: Zarar ediyoruz

Kıbrıs Türk Taşımacılar Birliği, "toplu taşıma alanında güzergah taşımacılığı yapan otobüs veya minibüslerin koltuk kapasitesinin %50 oranı ile çalışılabilir" kararının doğru bir karar olmadığını savundu.

Birlik tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada yolcu tarifeleri belirlenirken 22 kişilik minibüsler baz alınarak 17 kişilik doluluk oranı kapsamında ücretlerin İzin Makamı tarafından belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada "Bu uygulama da minibüslerde ancak 11 yolcu alınması uygun görülmüştür" denilerek, "kısacası toplu taşımacılığın başlaması için toplu taşımacıların zarar etmesi uygun bulunmuştur. Yani sorumluluk ve yük yine taşımacılara yüklenmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Oysa ki bu şekilde bir sınırlamaya gidilecekse
1. Eksik olan ve azami olan 17 doluluğa ulaşması için 11+6 yani 6 kişi sübvanseye edilmesi ve/veya kullanılan araçlara FIF suz mazot verilmesi şarttır.
Kısaca karar aldım uygulayın demek yerine aldığınız kararlar sürdürülebilir ve uygulanabilir olması gerekmektedir.
Toplu taşımacılığa destek şart."

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