Taşımacılar Birliği’nin eylemi sona erdi

12 gündür Başbakanlık önünde devam eden Toplu Taşımacılar Birliği eylemi son buluyor.
Bazı talepler kabul edilmese de önemli kazanımlar elde edildi.
Araçlarını çekmeye başlayan eylemciler basın toplantısıyla kazanımlarını açıkladı.
Taşımacılar Birliği’nin Başbakanlık önündeki eylemi son buldu
12 gündür Başbakanlık önünde devam eden Toplu Taşımacılar Birliği eylemi son buluyor.
Bazı talepler kabul edilmese de önemli kazanımlar elde edildi.
Araçlarını çekmeye başlayan eylemciler basın toplantısıyla kazanımlarını açıkladı.