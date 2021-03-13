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Taşımacılar Birliği’nin eylemi sona erdi

Taşımacılar Birliği’nin Başbakanlık önündeki eylemi son buldu

13 Mart 2021 Cumartesi 12:44
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Taşımacılar Birliği’nin eylemi sona erdi

12 gündür Başbakanlık önünde devam eden Toplu Taşımacılar Birliği eylemi son buluyor. 

Bazı talepler kabul edilmese de önemli kazanımlar elde edildi.

Araçlarını çekmeye başlayan eylemciler basın toplantısıyla kazanımlarını açıkladı.

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