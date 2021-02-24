Taşımacılar salı günü araçlarıyla Lefkoşa'da

Bir yıldır hiç bir iş yapamayan ve devlet desteği de görmeyen taşımacılık sektöründe sinirler gerildi.

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Derneği yönetimi hükümete 1 Mart tarihine kadar süre tanıdı.

Derneğin basın sözcüsü Mehmet Özsezer yaptığı yazılı açıklamada hükümet ile yaptıkları görüşmelerde ortaya koydukları taleplerin hiç birine yanıt alamadıklarını anımsatarak, " 1 Mart 2021 mesai bitimine kadar hükümetimize süre verdiğimizi, bu süre sonunda taleplerimize cevap alamazsak salı günü araçlı eylem hakkımızı kullanacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz" dedi

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