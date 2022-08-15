Taşımacılık ücretleri bugün ödendi!

Maliye Bakanı Alişan Şan, eylül ayında ödenmesi planlanan 2021- 2022 öğretim yılı öğrenci taşımacılık ücretlerinin erken ödenmesi için talimat verdiğini ve ödemenin bugün gerçekleştiğini, bunun için, 7 milyon, 204 bin, 207 TL, 38 kuruş ödeme gerçekleştiğini belirtti.

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği yetkililerini kabulünde yaptığı açıklamada, toplu taşımacılığın önemine vurgu yaparken, birlik üyelerinin çok önemli bir kamu görevi üstlendiğini, ancak ülkemizde taşımacılığın istenilen noktada olmadığından hem insanımızın, hem de ülke ekonomisinin de bundan olumsuz etkilendiğini söyledi.

AYTAÇ

Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği Başkanı Menteş Aytaç ise konuşmasında, öğrenci taşımacılık ücretlerinin erken ödenmesi talimatını veren Maliye Bakanı Alişan Şan’a teşekkür etti.

Sektörün içinde bulunduğu sıkıntıları da dile getiren Aytaç, mazot desteği, otobüs araç yaşının yükseltilmesi, kaçak taşımacılık ve üniversitelerin taşımacılığının önlenmesi konularını masaya yatırdı, bu konuda Maliye Bakanı Şan’ın desteğini talep etti.