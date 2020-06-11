İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadede Kiralama Yabancılar (Değişiklik) Yasa Tasarısı” hakkında Meclis Genel Kurulu’nu bilgilendirdi.



İçişleri Bakanı Baybars, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi krizinin sadece sağlık üzerinde değil aynı zamanda ülke ekonomileri üzerinde de yıkıcı etki yarattığına dikkat çekti. Baybars, ülkede son yıllarda gayrımenkul sektöründe ciddi bir gelişme olduğunu, gayrımenkul sektörünün ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve istihdam olanakları bulunduğunu belirtti. Baybars, pandemi sonrası özellikle ülkenin güvenli ülke sayılması ve ülkeye ilginin artabileceği düşüncesiyle sektör temsilcileri ile görüşmeler yaptıklarını, ülkeye yabancı para girişinin sağlanması için bir takım düzenlemelere gidildiğini kaydetti.



Bakan Baybars, yaşanan pandemi nedeniyle daralan ekonomi, düşen alım gücünü de dikkate alarak dar gelirli vatandaşlarımızın, konut alırken ödedikleri tapu harç ve ücretlerinde yakın zamanda yapılan tüzükle indirime gidildiğini hatırlattı. Ekonomide birçok sektörü etkileyen gayrımenkul sektörünün canlanması için de bir takım düzenlemelere gidildiğini belirten Baybars, yapılan düzenlemeler hakkında meclis genel kuruluna bilgilendirdi.



KRİZ DÖNEMİNDE KONUT STOĞUNUN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI ÖNEMLİ

Baybars, “Şu anda ülkedeki konut stoğunun durumuna da baktığımız zaman, yap sat sektöründe 30 bine yakın konut stoğu olduğunu görüyoruz. Bu konut stoğunun, hem kendi vatandaşlarımıza, özellikle de barınma ihtiyaçlarını karşılamak isteyen, ilk evini alacak olan kişilere imkan sunması, hem de bir yandan da özellikle bu kriz döneminde ülkeye yabancı para girişini sağlamak amacıyla belli düzenlemeleri bir paket halinde yapmaya çalıştık” dedi.



Bu düzenlemelerin ilki olarak taşınmaz mallar yasası altında tapu harçları tüzüğünde düzenleme yaptıklarını ifade eden Baybars, tüzük olduğu için bunun meclis gündemine gelmediğini bakanlar kurulundan geçerek yayınlandığını belirtti. Bu tüzükle tapu harçlarında yapılan indirimle özellikle sosyal konut niteliğinde olan 140 metre kareyi geçmeyecek konutlarda vatandaşlarımızın gayrı menkul alımlarında tapu harcını yüzde bire indirdiklerini, 140 metre kareden 300 metreye kadar olanlarda yüzde üç, diğerlerinde yani arazi alımlarında da ve 300 metre kare üzerindeyse normal tapu harcının alınması konusunda bir tüzük geçirdiklerini ve bu tüzüğün 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olacağını söyledi. Baybars, bir yandan vatandaşlarımıza bu indirimi yaparken diğer yandan da son yıllarda ülkede ciddi anlamda yabancıların mal satın almasından gelen gelirleri artırmak ülke ekonomisine yabancı para girmesini sağlamak maksadıyla bazı düzenlemeler yapıldığını kaydetti.



Baybars, konuşmasının devamında, 2018 yılında yabancıların mal alımı ile ilgili yapılmış yasa değişiklikleri olduğunu hatırlatarak, o dönemde de yine Türk Lirasının değer kaybı nedeniyle oluşan ekonomik daralmayı ortadan kaldırmak maksadıyla bir değişiklik yapıldığını ve “dairelerin” sayısının artırılması konusunda bir düzenlemeye gidildiğini, fakat o dönemde yabancılara uygulanan harçların çok yüksek olması nedeniyle beklenen oranda bir satışın ve aynı zamanda kayıtlılığın sağlanamadığını, birçok yabancının satın aldığı malların emanetçi olarak aharın elinde olmaya devam ettiklerini gördüklerini belirtti.



Bu dönemde yapılacak değişikliğinse, konut stoğunu da dikkate alarak, ekonominin bu yöndeki ihtiyacını karşılamak maksadıyla “daire” olarak mal alımlarının, sektörle yapılan değerlendirmeler sonucunda ve geçmiş yıllardaki istatistiklere de bakarak şekillendiğini ifade eden Baybars, “ hem vatandaşlarımız tarafından hem de yabancılar tarafından apartman dairelerinin yatırım maksatlı olarak daha fazla satın alındığını ve bu anlamda ülkeye para akışının olduğunu ön görerek bunu tekrardan meclis genel kurulunun gündemine getirerek yassallaştırma niyetimiz doğdu” dedi. Bakan Baybars, yaşanan bu kriz döneminde daralan ülke ekonomisini canlandırmak, atıl durumdaki konut stoğunun ekonomiye katkı olarak geri dönmesinin önemine dikkat çekti.

BAYBARS, “YABANCILAR MAL ALIRKEN TOPRAKLARIMIZIN KORUNMASI ÖNEMLİ”

Özellikle dünya çapında yıkıcı etkileri olan pandemi döneminde yabancıların ülkeye ilgisini görebilmek ve bu uygulamaları takip edip bir yandan hem yabancıların mal alması, hem de bir yandan da topraklarımızın korunmasını sağlamak için “Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadede Kiralama Yabancılar (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nda bu düzenlemeleri süreli tutuklarını dikkat çeken Baybars, bu nedenle yapılan değişiklik yasa tasarısında bu düzenlemelerin 31 Aralık 2022 tarihine kadar süreli olduğunu ve dikey büyüme ile oluşan yapıların alımında artış yapıldığını belirtti. Baybars, yabancıların toprak alımına kısıtlamanın aynen devam ettiğini, sadece yüksek katlı apartman tipi yapılardan alınacak daire sayısının artırıldığının altını da ayrıca çizdi. Ülkeye yapılacak yatırım ve yabancı para girişinin önemli olduğuna vurgu yapan Baybars, bunu sağlarken yabancıların ülkeden aldıkları toprakların da yüzdelik olarak belli bir sınırın üzerine çıkmasının önünü aldıklarını da açıkladı. Bu sürenin nasıl belirlendiği konusuna da açıklık getiren Baybars, sektörle yapılan çeşitli toplantılarda geçmiş yıllardaki alım alışkanlıklarıyla, ülkemizin değerleri korunarak ekonomiye kazandırılması anlamında bir pazarlama ile bu yönde sektör oluşursa, sağlanacak teşvikle bunun 2022 sonuna kadar ancak mümkün olabileceğinin öngörüldüğünü fakat bunun için ilk safada sektörün canlanmasıyla ekonomiye katkısı, avantaj ve dezavantajları görebilmek için bu 2.5 yıllık sürenin öngörüldüğünü belirtti. Geçecek bu süredeki istatistiklerin görülerek uygulamanın devamı veya kaldırılması yönünde adım atabileceklerini de ekledi.