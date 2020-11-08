Taşken Doğa Parkı: Bu yırtıcı kuşu bugün bir insan vurarak katletmeye çalıştı!

TAŞKENT DOĞA PARKI'NDAN AÇIKLAMA:

Serhatköyde sarıtaşlar diye bilinen bölgede Öztürk Sözcü tarafından saat 13:00 civarlarında yaralı vaziyette bulunarak Merkezimize ulaştırılan kuşun çekilen röntgenlerinde vücudunda çok sayıda fişenk saçması ve sol kanadında çoklu kırık tespit edildi.

Hayvanın hayati tehlikesi devam ediyor, yaşasa bile doğaya dönüp dönemeyeceği belli değil. Aylarca sürecek, binlerce TL'ye malolacak çok zorlu bir süreç hem bu zavallı hayvanı hem de bizi bekliyor.

Aklımızda tek bir soru var... NEDEN???

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