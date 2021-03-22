Taşkent Doğa Parkı: “Bir çift kızıl şahin yavru çıkarma şansı yakaladı”

Geçen yılki üreme girişimlerinde başarılı olamayan kızıl şahinlerin bu yıl ikinci kez yuva yaptığı, 4 yumurta bıraktığı belirtildi.

Taşkent Doğa Parkı’ndan verilen bilgiye göre, dünyanın en büyük şahin türü olan bu kuşlar KKTC’de zaman zaman vuruluyor. Avcılık Federasyonu’nun ve duyarlı vatandaşların Taşkent Doğa Parkı 1190 Yaban Hattı’na ulaşmasıyla Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne alınan hayvanlar tedavi edip, sağlığına kavuşturuluyor. Şahinler, doğada tekrar yaşayabilecek gücü kazanabilmesi için rehabilitasyon sürecine tabi tutuluyor.

Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne 2016’da 3, 2017’de 3 ve 2019’da 1 olmak üzere 7 kızıl şahin kabul edildi. 3’ü doğaya geri dönemeyecek durumda olduğundan Taşkent Doğa Parkı’ndaki Yaban Hayat Barınağı’nda yaşıyor.

Ülkede yaklaşık 50 çift olduğu tahmin edilen kızıl şahinler yaşamak için genellikle su kaynağı bulunan alçak orman arazilerini tercih ediyor. Tarla faresi gibi küçük memeli hayvanlarla, sürüngenlerle, böceklerle ve leşlerle beslenen kızıl şahinler, besin zincirinin en üstünde yer aldığı için bölgenin ekolojik bütünlüğüne dair bir indikatör tür olarak kabul ediliyor.

2016 yılında yapılan bir araştırmada, Kıbrıs’taki kızıl şahin popülasyonun tam olarak yerleşmediği, ormancılık ve yapılaşma gibi habitat değişikliğine sebep olabilecek faaliyetler planlanırken bu türlerin yuvalanma alanlarının korunması gerektiği belirtildi.