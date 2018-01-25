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Taşkent Doğa Parkı'nda dev gölet projesi

Taşkent Doğa Parkı’nın yapımına başlamış olduğu gölet projesi tamamlandı ve su tutmaya başladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:45
Taşkent Doğa Parkı'nda dev gölet projesi
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Detay'da yer alan habere göre, Taşkent Doğa Parkı’nın yapımına başlamış olduğu gölet projesi tamamlandı ve su tutmaya başladı. Halihazırda 3 bin ton su toplayan göletin tamamen dolduğunda ise 40 bin tona yakın yağmur suyu barındıracağı belirtilirken, bu göletin yegane yapım amacının doğa ve yaban hayata katkı olduğu ifade edildi.

Adada halihazırda bilinen 34 adet sulak alanın bir kısmının, hayvanların suya en çok ihtiyaç duyduğu yaz aylarında yağış azlığı ve kontrolsüz kullanım sebebiyle kuruduğuna dikkat çeken Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Ulas Seherlioglu, dev gölet projesiyle bu sulak alanlardan faydalanan göçmen ve yerleşik kuş türlerinin yanı sıra diğer tüm canlılar için de bir vaha oluşturmayı planladıklarını belirtti.

Göletin yalnızca doğa ve yaban hayvanları için yapıldığını ifade eden Seherlioglu, yaşamın en temel ihtiyacı olan suyun olduğu yerde hayat ve çeşitliliğin olduğunu, bu gölet projesiyle Taşkent Doğa Parkı civarında su, doğa hayvanları ve yeşilliğin içi içe geçtiği bir portre meydana getirmeyi ümit ettiklerini dile getirdi.

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Son Güncelleme: 25.01.2018 11:26
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