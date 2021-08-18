Taşkent Doğa Parkı: Tahrip Edilen Arazide Habitat Restorasyonu İçin Görev Almaya Hazırız

"Girne şehrinin üzerindeki ormanlık alana yapılmaya başlanan proje Bakanlar Kurulu kararı ile iptal edildi, geriye ise derisi yüzülmüşcesine çıplak ve çorak bir arazi kaldı. Peki şimdi ne olacak?" diyen doğapark yetkilileri söz konusu arazide habitat restorasyonu yaparak yeniden yeşillendirmek için çalışmaya hazır olduklarinı açıkladı.



İşte açıklamanın tam metni:



Tabi ki tahrip edilen alanın mümkün olan en kısa zamanda eski haline dönmesi önemlidir, fakat buradaki ihtiyacı sadece 'fidan dikme' olarak görmek çok yanlıştır. Alanın uzman kişiler tarafından multidisipliner bir biçimde çalışılması ve bütünlükçü bir habitat restorasyon projesinin uygulamaya konulması gerekmektedir. Bundan eksik yapılacak her türlü çalışmanın faydadan çok zarar getirme riski bulunmaktadır.



Ekip olarak yaptığımız ön çalışmada 80 dönüm arazi için yaklaşık 1-1.5Milyon TL'lik bir habitat restorasyonu bütçesi gerekmektedir. Burada habitatın kabul edilebilir noktaya geri gelmesi yine de yıllar alacaktır.



Taşkent Doğa Parkı böylesi bir projenin uygulamasını üstlenmeyi ve layıkı ile yerine getirmeyi, ya da doğru uygulanacak böylesi bir projenin içerisinde yer almaya her zaman hazırdır.