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Taşkent Doğa Parkı’nda dünya çevre günü...

Dünya Çevre Günü dolayısıyla yarın Başbakanlık himayesinde Taşkent Doğa Parkı’nda etkinlik düzenleniyor.

04 Haziran 2018 Pazartesi 22:55
Taşkent Doğa Parkı’nda dünya çevre günü...

Dünya Çevre Günü dolayısıyla yarın Başbakanlık himayesinde Taşkent Doğa Parkı’nda etkinlik düzenleniyor.

Çocuklar arasında doğa ve çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, farkındalığının artırılması, koruyucu/önleyici bilgilendirme çalışmalarının yapılması amacıyla düzenlenen etkinlik saat 09.30’da başlayacak.

ORGANİK TARIM YAPAN ZÜMRÜTKÖY İLKOKULU ÖĞRENCİLERİ KATILACAK

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre etkinliğe, uzun süredir okul bahçelerinde organik tarım faaliyetleri/üretimleri yapan, AB’ye tarım projesi yapıp destek alan ve çalışmaları takdir gören Zümrütköy ilkokulu öğrencileri davet edildi.

Taşkent Doğa Parkı’ndaki etkinlikte, katılımcı öğrencilere, Taşkent Doğa Parkı bünyesinde bulunan yaban hayvan bakım merkezinde, Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Kemal Başat tarafından yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonları ve doğaya geri bırakılmalarıyla ilgili sürecin sunumu yapılacak.

SARPTEN VE BEKTAŞ SUNUM YAPACAK

Öğrenciler yaban yaşamla ilgili bilgilendirmeden sonra piknik alnında Biyologlar Derneği üyesi Hasan Sarpten ve Çevre Mühendisi Nilden Bektaş tarafından Dünya Çevre Günü ve ülkedeki çalışmalarla ilgili bilgi verilecek.

BAYHANLI RESİM YAPTIRACAK, SERGİ AÇILACAK

Zümrütköy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri okullarında gerçekleştirdikleri çevre dostu tarım faaliyetleriyle ilgili sunumlarından sonra eğitimci ve ressam Semra Bayhanlı önderliğinde, doğa, doğal yaşam ve çevre ile ilgili resim çalışması yapacak ve etkinlik sonunda mini bir sergi hazırlayıp Taşkent Doğa Parkı ziyaretçilerinin izlemesine sunulacak.

Dünya Çevre Günü etkinliğine katılacak çocuklara, bu tür çalışmalarının her zaman destekçisi olunacağı vurgulanıp katılım belgesi de takdim edilecek.  

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