Taşkent Doğa Parkı’nda Kanser Araştırma Vakfı Girişimiyle “Parkeoloji” Etkinliği

Eğitmenliğini, Arkeologlar Demet Karşılı, Çınar Karal, Faika Ünval, Sanat Tarihçisi Simten Güleç Kişmir, Drama Formatörü Huzur Öztoycan ve Antropolog Emine Çekinsel’in yapmış olduğu projede, arkeoloji ve tarihi eserler ile bunların nasıl korunabileceğine yönelik verilen teorik eğitimin yanı sıra, çocuklarla uygulamalı olarak kazı çalışması faaliyeti de gerçekleştirildi.

Oluşturulan yapay kazı alanında, çocuklar kendilerine verilen uzman araç gereçlerle tıpkı birer arkeolog gibi kazı çalışması yapıp, bulmaları için önceden yerleştirilen imitasyon eserleri toprağın altından gün yüzüne çıkarttılar. Aktivite sonrası minikler, eğitmenlerinin elinden sertifikalarını da aldılar.

Organizasyonun sponsorluğunu üstlenen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı adına açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Can Çağrı Çelik, düşlenen güzel bir gelecek için bugünün çocuklarının donanımlarını arttırmak gerekliliğine vurgu yaptı. Bu bağlamda çocuklara doğa sevgisi ve tarih bilinci aşılamayı da amaç edindiklerine değinen Çelik, “tarihi eserlerin ortaya çıkarılması, korunması, tarih bilinci ve bununla beraber doğa sevgisini geliştirmeyi amaç edindiğimiz çocuklarımız, geleceğimizin teminatı yegane değerlerimizdir. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı olarak toplum içerisindeki değerlerimizin yükseltilmesi açısından bu tip projelerin çok önemli olduğunu düşünüyor ve katkıda bulunmaya da devam ediyoruz” dedi.

Kanser Atraştırma Vakf

Kanser Araştırma Vakfı Kurucu Başkanı Mustafa Camgöz, Vakıf olarak amaçlarının Kuzey Kıbrıs’taki kanser vakalarının araştırılması, istatistiki verilerinin toplanması ve analiz edilmesi, çevre kirliliğinin bu alandaki faktörünün saptanması, ilaç geliştirme ve laboratuvar çalışmalarıyla kanserle mücadeleye katkı sunmak olduğunu belirtti. Bu kapsamda çevreyle ilgili çalışmalarına ve laboratuvar araştırmalarına katkı sunacak iki doktora bursu verdiklerini de ifade etti.

Camgöz, Vakıf olarak çocuklara yönelik bilinç ve farkındalık yaratan aktiviteler düzenlemenin önemine de değinerek, “bugün 40’a yakın çocukla ‘Parkeoloji’ etkinliğindeyiz. Vakıf olarak kurluşumuzdaki en önemli çalışma parametremiz araştırma üzerine kuruludur ve bugün burada etkinliğe katılan çocuklarımız da araştırma, bulgular edinme, analiz etme, birlikte çalışıp kollektif bilinç geliştirme yönünde önemli tecrübeler ediniyorlar. Araştırmaya yönelik yaklaşımımızı böylesi bir etkinlikle çocuklarımıza aşılamayı amaç ediniyoruz” diyerek emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Haber: İbrahim Emre Sugel / Taşkent Doğa Parkı Basın Sorumlusu