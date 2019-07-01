Taşkent'e düşen füze büyük panik yaşattı

Taşkent'e sabahın ilk saatlerinde düşen S-200 füzesinin herhangi bir zehirli madde içermediği öğrenildi.
Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soru cevaplandı. Yetkilerden alınan bilgiye göre Taşkent'e sabahın ilk saatlerinde düşen S-200 füzesinin herhangi bir toksik ve kimsayal tehlike içermediği belirtildi. Füzenin kalıntılarının sadece demir yığınından ibaret olduğu açıklandı.
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