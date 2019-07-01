Taşkent'e düşen füze büyük panik yaşattı

Taşkent'e sabahın ilk saatlerinde düşen S-200 füzesinin herhangi bir zehirli madde içermediği öğrenildi.

Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen soru cevaplandı. Yetkilerden alınan bilgiye göre Taşkent'e sabahın ilk saatlerinde düşen S-200 füzesinin herhangi bir toksik ve kimsayal tehlike içermediği belirtildi. Füzenin kalıntılarının sadece demir yığınından ibaret olduğu açıklandı.