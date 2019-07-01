Taşkent'e füze düştü!

Evlere çok yakın bir noktaya düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.

Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevler yükseldi.

Görgü tanıkları düşen bir cisim gördüklerini, ardından birkaç patlama sesi duyduklarını ve alevlerin yükseldiğini anlattılar.

Patlamayla birlikte Dikmen’e de bazı parçaların düştüğü öğrenildi. Sesi duyan bölge sakinleri, evlerinin önüne savrulan bazı cisimler gördüklerini bildirdiler.

Olay yerine giden polis, itfaiye ve askeri ekipler patlamanın nedenini tespit edebilmek için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Cismin Taşkent’in tepelik bölgelerine düşmesi nedeniyle olay yerine ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Uzmanlar tarafından incelenen parçaların üzerinde Rusça yazılar olduğu belirtiliyor.

Olayın ardından bölgeye ilk olarak Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ulaştı.

Özersay, polisten bilgi almasının ardından olay yerinden ayrıldı.

Ardından ise Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı.

Akıncı, aldığı ilk bilginin ardından basına yaptığı açıklamada, “ Bu bizim topraklarımızda kaynaklanmayan bir durumdur. Bu ne cephanelik patlaması ne de benzer başka bir şeydir, bu olay, bölgemizdeki savaşın bizim payımıza düşen kötü etkilerinden biridir” ifadelerini kullandı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, düşen cismin uçak ya da insansız hava aracı olmadığını ancak bir füze olabileceğini, gün doğduğunda enkaza ait parçaları daha net görebileceklerini ve daha sağlıklı bir tespitte bulunulabileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise cismin düştüğü noktada incelemelerde bulunmasının ardından yaptığı ikinci açıklamada, bölgeye düşen büyük bir parça olduğunu ancak tam olarak ne olduğunu söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

Cismin bir askeri gereç olduğunu, bir füze ya da insansız bir hava aracı olabileceğini kaydeden Akıncı, meskun bölgeye düşmemiş olmasının büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Yaşanan bu olayla birlikte bölgede barış ve istikrarın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Akıncı, kalıcı bir barışa ulaşabilme için herkesin elinden geleni yapması gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Taşkent'e sabahın ilk saatlerinde düşen cismin, Suriye'yi hava saldırılarına karşı korumak için kurulan S- 200 füze sistemine ait olduğu öğrenildi.