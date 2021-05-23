Taşkent köyü yakınlarında feci kaza!

Saat 09.40 sıralarında, Taşkent - Haspolat Anayolunun 1-2'nci km'leri arasında, Haspolat istikametine doğru yönetimindeki RD 379 plakalı araç ile seyreden Rumon SORDER (E-32), önünde aynı istikamete doğru seyreden araçları sağdan geçmeye çalıştığı sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağda bulunan tali yola dönüşe geçen Ali NALBANTSOY (E-69) yönetimindeki EP 574 plakalı van araca çarpmıştır. Çarpmaya müteakip EP 574 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza neticesinde araç içerisinde sıkışan Ali Nalbantsoy, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak ambulans ile hastahaneye sevk edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.