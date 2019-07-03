Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

Taşkent olay yeri ölçüm raporu açıklandı

03 Temmuz 2019 Çarşamba 22:13
Taşkent olay yeri ölçüm raporu açıklandı

 Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın, Taşkent’e düşen füzeyle ilgili TC Afet ve Acil Durum Yönetimi uzman ekipleriyle birlikte bölgede gerçekleştirdiği kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ölçümlerinde herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

TC Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı uzman ekibi tarafından hazırlanan KBRN Olay Yeri Ölçüm Sonuç Raporu,  Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklandı.

Rapora göre, 1 Temmuz 2019’da önce saat 16.35, daha sonra 18.00’de Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı görevlilerince gösterilen olay yerinde, dairesel olarak merkeze doğru KBRN ölçümü yapıldı.

Gas Detector Array/Airserse Analytic (GDA) ile gerçekleştirilen her iki ölçümde de “POLİMASTER PM1401K-3RADİATİON, MULTİATRE ve DRAGER Multi IMS” bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Ayrıca alınan toprak numunesinde Tru Defender cihazıyla yapılan analizde “yanmış naylon partikülleri”nin tespit edildiği kaydedildi.

Raporun sonuç ve tavsiyeler bölümünde, insanlar için doğrudan bir tehlike oluşturmamakla beraber yanma esnasında açığa çıkmamış “tüp, rekor ve bunlar gibi gazlar" olabileceğinden sivil insanlar ve hayvanların füze enkazıyla temas etmemesi, füzenin de kapalı ortamda ve uzman ekiplerce taşınmasının uygun olacağı değerlendirilmesi yapıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TaşkentFüzeölçümHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski eşinin çıplak görüntülerini paylaştı
Eski eşinin çıplak görüntülerini paylaştı
Zanlılar tutuksuz yargılanacak
Zanlılar tutuksuz yargılanacak
Silahlı kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Silahlı kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim