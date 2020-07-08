Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Elini şortunun içine sokup...
Elini şortunun içine sokup...
Tecevüz iddiası : 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu
Tecevüz iddiası
Lefkoşa'da hırsızlık
Lefkoşa'da hırsızlık
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu
Ülkeye kaçak girdiği tespit edilen şahıs tutuklandı
Ülkeye kaçak girdi
Flaş Haber
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
Kapat

Taşkent'te ekoloji ormanı oluşturuluyor

Taşkent’te oluşturulacak Ekoloji Ormanı için yarın açılış töreni düzenleniyor.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 14:54
753 Okunma
Taşkent'te ekoloji ormanı oluşturuluyor

Taşkent’te oluşturulacak Ekoloji Ormanı için yarın açılış töreni düzenleniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Telsim ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde saat 09.00’da yapılacak açılışa Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da katılacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Telsim, Kıbrıs’ta bir ilk olan  “Habitat Restorasyonu” projesiyle kuruluşunun 25’inci yılının anısına, Telsim Ekoloji Ormanı’nı ülkeye kazandırmayı hedefliyor.

Projeyle Taşkent’te yaklaşık 10 dönümlük bir alanda habitat restorasyonu yapılarak, geçmişte tahrip olan ekolojik dengenin geliştirilmesi ve bölgenin kaybettiği doğal fonksiyonların yeniden kazandırılması amaçlanıyor.

Dikilecek fidanlar, bölgenin florasına uygun ve yaban hayatı da destekleyici türlerden seçildi. Alanın ve çevrenin biyolojik çeşitlilik envanteri çıkarıldı ve bu envanter çalışması zaman zaman tekrarlanacak ve geliştirilecek.

Bu şekilde yapılacak çalışma, o bölgedeki doğa ve yaban hayata sağladığı faydaların bilimsel bir şekilde kayıt altına alınmasını da öngörüyor.

Telsim, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi ve Taşkent Doğa Parkı iş birliğinde, Telsim 25 Yıl Anısına Ekoloji Ormanı Protokolü, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde imzalanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
TaşkentEkoloji Ormanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
KKTC'de 1 yeni pozitif vaka
Baybars, Girne ve Çatalköy belediyelerini ziyaret etti
Baybars, Girne ve Çatalköy belediyelerini ziyaret etti
"Esnafın rahat nefes alabilmesi için elimizden geleni yaptık"
"Esnafın rahat nefes alabilmesi için elimizden geleni yaptık"
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim