Taşkın, DP’den istifa ettiğini açıkladı

Demokrat Parti’den (DP) Milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Dr. Mert Taşkın, sosyal medya üzerinden istifa ettiğini duyurdu.

Taşkın, “İlkeleri “daha fazla adalet, demokrasi, eşitlik, özgürlük’ olan Demokrat Parti’nin, geçirdiğimiz seçim döneminde, bu ilkelerini, geri dönüşümsüz olarak kaybetmiş olduğunu üzülerek gördüm, yaşadım” dedi.

“Tarihte ilk defa, bir partiden 8 milletvekili adayının, çıkan sonuçlar için, 2 şer defa, YSK’ya itiraz etmesi, bu durumun kamuoyuna yansıyan bir kısmıdır” diyen Taşkın, şöyle devam etti:

“Sadece halka hizmet için çıktığım bu yolda, bugüne kadar hiçbir makam, mevki, siyasi menfaat beklentim olmamıştır, olmayacaktır. Bana destek veren tüm partililerime teşekkürü bir borç bilirim. Demokrat Parti’den istifa ettiğimi bildirir, sevgi ve saygılarımı sunarım...”