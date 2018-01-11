Taşkın, Sonsal ve Karal yarın anılacak

Trafik kazası sonucunda 35 yıl önce hayatlarını kaybeden eski Türk-Sen Genel Başkanı Necati Taşkın, Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal ve Yön-Sen Genel Sekreteri Artemal Karal yarın kabirleri başında anılacak.



Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı’nın yaptığı açıklamaya göre, anma töreni Lefkoşa Kabristanlığı’nda saat 10:00’da merhum sendikacıların aileleri, sevenleri ve Türk-Sen Yönetimi’nin katılımıyla gerçekleştirilecek.



Bıçaklı açıklamasında, “Ülkemizde uzun yıllar çalışma hayatına,çalışanlara ve sendikal harekete yurt içinde ve yurt dışında önemli katkıları olan değerli sendikacı arkadaşlarımızın ölümlerinin 35.yılında onları rahmetle anıyoruz” dedi.