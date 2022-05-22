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Taşkınköy'de yangın

Lefkoşa Taşkınköy'de internet modeminin kısa devre yapması sonucunda yangın meydana geldi.

22 Mayıs 2022 Pazar 18:30
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Taşkınköy'de yangın

Bu gün Taşkınköy 1. Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında  Mustafa Kortun’a ait iki kattan oluşan ikametgahın yatak odasında muhtemelen internet modeminin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın sonucu yatak odası içerisindeki eşyalar tamamen yanarak diğer odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.

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