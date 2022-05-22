Taşkınköy'de yangın

Bu gün Taşkınköy 1. Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında Mustafa Kortun’a ait iki kattan oluşan ikametgahın yatak odasında muhtemelen internet modeminin kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın sonucu yatak odası içerisindeki eşyalar tamamen yanarak diğer odalar ise islenmek suretiyle zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam etmektedir.