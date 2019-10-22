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Taşkıran 4 yıl hapse mahkûm edildi

22 Ekim 2019 Salı 20:57
Taşkıran 4 yıl hapse mahkûm edildi

(Kamalı Haber) - Ünlü oyuncu Selçuk Yöntem ile Almanya’da yaşayan Mehmet Ali Beldiran’ı dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan Yasemin Taşkıran 4 yıl hapse mahkûm edildi.

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık hakkındaki kararı Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad okudu.Kürşad, sanığın 2019 yılının Mart ayında Girne’de bulunan Avrasya Premium Apartmanı’ndaki 405 numaralı daireyi sayın alan Selçuk Yöntem’den EFT yoluyla aldığı 352. 960 TL parayı söz konusu şirkete vermeyip emanetçi tarafından sirkat suçu işlediğini belirtti.

Kürşad, sanığın yine Avrasya Premium Apartmanı’ndan daire satın alan Mehmet Ali Beldiran’dan aldığı 40.995 Euro nakit parayı ilgili şirkete teslim etmeyerek çaldığını söyledi.

Yargıç, sanığın her iki şahsın şikayeti üzerine tutuklandığını, soruşturmanın ardından yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini belirtti.Kürşad, sanığın işlediği suçun vahim ve ciddi bir suç olduğunu belirtti. Sanığın söz konusu suçları iş yaşamında yaptığına dikkat çeken Yargıç, bu hususun ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Kürşad, iş yaşamında güveni sarsan böylesi suçlara caydırıcı ve etkin cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Sanığın her iki şahsı tazmin ettiğini, her iki şahsın da şikayetlerini geri çektiğini belirten yargıç bu hususun da sanık lehine değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç ayrıca sanığın sabıkasız olması, adaletin erken tecellisine katkı koyması, müştekileri tazmin etmesini de hafifletici etkenler olarak değerlendirdiklerini belirtti. Kürşad, sanığın yargılandığı emanetçi tarafından sirkaç suçundan 4 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

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