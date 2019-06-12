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Taşkıran ağır cezaya havale edildi

12 Haziran 2019 Çarşamba 20:39
Taşkıran ağır cezaya havale edildi
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(Kamalı Haber) - Girne’den ev satın alan Türkiye’nin ünlü oyuncusu Selçuk Yöntem’i dolandırdığı gerekçesiyle Merkezi Cezaevi’nde tutuklu yargılanmayı bekleyen Yasemin Taşkıran’ın davası ağır cezaya havale edildi.

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Davanın havale edilmesiyle yargı süreci başlarken, ünlü oyuncu Selçuk Yöntem de adaya geldi. Yöntem, avukatlarıyla birlikte Girne mahkemelerine gelerek davanın seyrini takip etti. Yöntem’in tüm duruşmaları yakından takip edeceği öğrenildi.

Girne’de 2019 yılı Mart ayında polise giden ünlü oyuncu Avrasya Premium Apartmanı’ndaki 405 numaralı daireyi emlakçı Yasemin Taşkıran’ın aracılığı ile satın aldığını, EFT yoluyla 352. 960 TL havale ettiği ancak Taşkıran’ın söz konusu parayı inşaat şirketine yatırmadığını söyleyerek şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine tutuklanan Taşkıran, suçunu kabul etmiş ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilmişti.

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Selçuk YöntemYasemin TaşkıranDolandırıcılıkMahkemeAğır CezaHaberGündemKıbrıs
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