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Taşpınar’da feci kaza

03 Ocak 2019 Perşembe 10:06
Taşpınar’da feci kaza

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Bu sabah saat 07.00 sıralarında,Taşpınar-Bostancı Anayolu 0-1’inci km’leri arasında, Uğur Özaksoy (E-29) yönetimindeki 47 LF 137 plakalı araç ile Bostancı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Akif Şanverdi (E-23) yönetimindeki THL 560 plakalı araç ile yüz yüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ve 47 LF 137 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Zehra Özaksoy (K-24) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRTK

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Son Güncelleme: 03.01.2019 13:12
Anahtar Kelimeler:
TaşpınarFeci KazaTrafikHaberGündemKıbrıs
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