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Tatar 11 Ocak'ta Lute'u kabul edecek

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adaya bir ziyaret gerçekleştirecek olan Birleşmiş Milletler Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute’u 11 Ocak 2021 tarihinde makamında kabul edecek

06 Ocak 2021 Çarşamba 17:57
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Tatar 11 Ocak'ta Lute'u kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Birleşmiş Milletler Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute’u kabul edeceğini açıkladı.. 

Doğruyol’un Açıklaması:

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, adaya bir ziyaret gerçekleştirecek olan Birleşmiş Milletler Üst Düzey Yetkilisi Jane Holl Lute’u 11 Ocak 2021 tarihinde makamında kabul edecektir.
Cumhurbaşkanı Tatar, 5+BM informal toplantısı öncesinde Jane Holl Lute’a, Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve iki tarafın eşit uluslararası statüleri zemininde Rum tarafı ile iş birliği ilişkisi geliştirmesini öngören vizyonunu aktaracaktır. Kıbrıs Türk tarafının, bu ortak zemin üzerinde kurgulanacak müzakerelere başlamaya hazır olduğunu, Kıbrıs’ta gerçekçi ve sürdürülebilir bir uzlaşının bu anlayış çerçevesinde yürütülecek müzakerelerle mümkün olabileceğini de iletecektir.
Cumhurbaşkanı Tatar, iki taraf arasında iki eşit Devlet zemininde kurulacak olan iş birliğinin, Adanın ve bölgemizin güvenlik ve kalıcı istikrarının tesisine yardımcı olacağı, yeni iş birliklerinin ve karşılıklı bağımlılığın yolunu açacağı yönündeki inancımızı paylaşacaktır.
Kıbrıs meselesinde bir uzlaşıya varılabilmesi amacıyla, 5+BM formatındaki informal toplantıyı bir fırsat olarak değerlendiren Sayın Cumhurbaşkanı, anılan toplantının önkoşul olmaksızın düzenlenmesini desteklediğini de muhatabının dikkatine getirecektir.

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