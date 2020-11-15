TATAR: 15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

DEĞERLİ HALKIM,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm dünyaya ilan edildiği gün yaşadığımız coşku ve heyecanı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’mızın 37’nci yılını kutladığımız bugünde de ülkemizde ve yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımız ile birlikte artarak yaşıyoruz.

15 KASIM CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN.

Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, tüm yol arkadaşlarını, üzerinde özgürce yaşadığımız bu topraklar için, toprak olmayı göze alan cesur şehitlerimizi, saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ile anıyorum.

Başta Anavatan Türkiye’mizin olmak üzere bizimle bu coşkuyu paylaşan tüm Türk Devletleri’nin vatandaşlarına da şahsım ve halkımız adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Ersin TATAR

Cumhurbaşkanı