Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
Kamu Görevlisi mahkemeye çıkarıldı
16 paket sigara ile 8 bin TL çaldı
16 paket sigara ile 8...
6 yıl sonra tutuklandı
6 yıl sonra tutuklandı
"Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm"
Dayakçı koca hapsi boyladı
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...

Tatar: “15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum"

banner102

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta faşist Rum-Yunan ikilisinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesini ve Türkiye'de FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimini bir kez daha lanetledi.

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:17
53 Okunma
Tatar: “15 Temmuz darbe girişimini lanetliyorum"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, faşist Rum-Yunan ikilisinin gerçekleştirdiği 15 Temmuz 1974 darbesinin 47'nci, FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz 2016 darbe kalkışmasının 5. yıl dönümünde yaptığı açıklamada "faşist darbeleri bir kez daha lanetlediğini" belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs'ta 1821 yılında Rumlar tarafından Osmanlı yönetimine karşı  yapılan ayaklanma girişimi, 1931 Enosis isyanı ve 1963 yılında Kanlı Noel saldırılarının ana hedefi Kıbrıs Türklerini yok edip, adanın Yunanistan'a ilhak edilmesiydi.

Kanlı Noel saldırıları sonucunda Kıbrıs Türk halkı eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’nden darbe ve silah zoruyla dışlanırken, bu cumhuriyet Rum devletine dönüştürülmüş ve adayı Yunanistan'a ilhak için büyük bir adım atılmıştı.  Ama ne var ki Kıbrıs Türk halkının TMT öncülüğünde ve Anavatan Türkiye'nin desteğiyle verdiği mücadele sonrasında Rum-Yunan ikilisinin bu hedefi hayal olurken, 15 Temmuz 1974 tarihinde yeni bir darbe girişimi gerçekleşti. Yunanistan'daki askeri cuntanın  desteğiyle Enosis’i zamana yayarak gerçekleştirmeye çalışan Makarios yönetimine karşı gerçekleşen faşist darbenin hedefi Kıbrıs'ın hemen Yunanistan'a ilhakını sağlamaktı.  Bu kanlı darbede yüzlerce Rum öldürülürken,  Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırı hazırlıkları da yoğunlaşmış ve Enosis tehlikesi kapıya dayanmıştı. Bu büyük tehlikenin farkında olan Anavatan Türkiye, uluslararası antlaşmalardan doğan haklarını kullanarak 20 Temmuz 1974 sabahı gerçekleştirdiği Barış Harekatı'yla bunu önlerken, tüm Kıbrıs'a barış ve huzuru getirdi. Barış Harekatı sonrasında Yunan Cunta yönetimi yıkılırken, Yunanistan'a da demokrasi geldi. Yunan halkı da bunu Türkiye'ye borçludur.

FETÖ DARBE KALKIŞMASI

15 Temmuz'da gerçekleşen bir diğer faşist darbe girişimi de Türkiye'yi esaret altına almak isteyen dış güçler tarafından desteklenen FETÖ terör örgütünün  gerçekleştirdiği darbe kalkışmasıdır. Anavatan Türkiye'nin bütünlüğüne, bağımsızlığına ve demokrasiye karşı yapılan bu darbe kalkışması Türk halkı ve devletine bağlı Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bastırılırken, Kıbrıs Türk halkı ilk andan itibaren  bu darbe kalkışmasının karşısında, Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile hükümetinin yanında yer almıştır. 5'inci yıl dönümünde bu faşist darbeyi bir kez daha lanetlerken, darbeye karşı direnişte şehit düşenleri  rahmetle anar, gazileri saygıyla selamlarım.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de 1120 vaka 1 can kaybı!
Güney'de 1120 vaka 1 can kaybı!
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı
TRNC records 116 COVID cases
TRNC records 116 COVID cases
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim