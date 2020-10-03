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Tatar, “ 2021 zor bir yıl olacak ama çalışmalarımıza şimdiden başladık

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Ada Çalışanları Sendikası ADA-SEN’i ziyaret ederek, Başkan Kağan Mındıkoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

03 Ekim 2020 Cumartesi 11:48
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Tatar, “ 2021 zor bir yıl olacak ama çalışmalarımıza şimdiden başladık

UBP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Adayı Başbakan Ersin Tatar, Ada Çalışanları Sendikası ADA-SEN’i ziyaret ederek, Başkan Kağan Mındıkoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Tatar’a Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu eşlik etti.

 Başbakan Ersin Tatar, ADA-Sen’in çalışmalarını yakından izlediğini belirterek, Başkan ve yönetim kurulunun, sendika çalışmalarına uzun süredir devam ettiklerini hatırlattı.

Sendikaların üyelerinin haklarını korumak yanında, ülkenin msli be ekonomik yapısı ile ilgili de somut görüşler ortaya koymasının önemine vurgu yapan Tatar, ADA-SEN’in de çalışmalarıyla değerli katkılarının sözkonusu olduğunu belirtti.

Pandemi süreci ile dövizdeki artışın, ülke ekonomisini olumsuz etkilediğine işaret eden Tatar, “ Kaynağı oluşturarak, bütçeyi sağlıklı bir şekilde Meclise taşımak istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimi var ama hayat da devam ediyor, Bütçe dairemiz çalışıyor. Bütçenin kurgusu ortaya çıkacak ve bütçe en geç ekim sonu meclise göndermemiz lazım. Bütçe çalışmaları içerisinde, Türkiye ile de görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Hem Cumhurbaşkanlığı Seçimi hem de ülke ekonomisi ile ilgili ADA-Sen’in de görüşlerini almak istediklerini belirten Tatar, “ 2021 zor bir yıl olacak ama çalışmalarımıza şimdiden başladık. Sendikaya da başarılar dilerim” diye konuştu.

Yeni dönemde hem Türkiye tam bir uzlaşı ile hem de toplumsal uzlaşı içinde bir gelecek istediklerini vurgulayan Tatar, kamu maliyesi, su ve elektrik konusunda da Türkiye ile kutsal işbirliğini geliştireceklerini ifade etti.

Ersin Tatar, Kıbrıs Konusunda da federal çözümden ziyade, alternatifleri de gündemde tutacaklarını söyledi.

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