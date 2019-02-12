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Tatar: 4’lü koalisyon hükümeti paramparça oldu

Ulusal Birlik Partisi 4’lü koalisyon hükümetinin param parça olduğunu, yapması gerekenleri yapamadığını” vurguladı.

12 Şubat 2019 Salı 13:00
Tatar: 4’lü koalisyon hükümeti paramparça oldu

Ulusal Birlik Partisi 4’lü koalisyon hükümetinin param parça olduğunu, yapması gerekenleri yapamadığını” vurguladı.

Tatar, dün gece, bazı milletvekilleri ve Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran’la birlikte Paşaköy’ü ziyaret etti.

Büyük bir ilgi ile karşılanan UBP Genel Başkanı Tatar, yaptığı konuşmada asıl gündemi ekonomi olması gereken hükümetin, Türkiye ile Mali ve Ekonomik İşbirliği Protokolü’nü bile imzalayamadığına dikkati çekti.

Yapması gerkenleri yapamayan hükümetin gündem değiştirmeye çalıştığına işaret eden Ersin Tatar şöyle konuştu:

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 “ Vicdani red konusunu ortaya atarak üç bel oy ve gündem değiştirme uğruna bölücülük yapıyorlar. Onca çıkarılması gereken yasa varken kürtaj yasasını gündeme getiriyorlar. Olacak şey değildir. Madem ki yapamıyorlar gitmelidirler”.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, hükümetin Kıbrıs konusu gibi çok önemli bir konuda da parça parça olduğunu anlattı ve  şunları söyledi:

“ Sayın Kudret Özersay’ın açıklamaları bizim artık federasyon anlaşması olamayacağı, iki halkın iki ayrı Devlet çatısı altında kalarak işbirliği yapmalarını sağlayacak bir çözüm şeklinin masaya gelmesi gerektiği yolundaki politikamıza çok yakın ama, koalisyonun diğer ortaklarının bağlantısı olan Sayın Akıncı ile Sayın Talat, Rumun tüm söylediklerine rağmen hala federasyon peşinde sürüklenmemizi savunuyorlar”

 Ulusal Birlik Partisi olarak iktidara gelmeleri halinde , ülke ekonomisinin ileri gitmesi için yoğun bir çaba içine gireceklerini ifade eden Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar şunları kaydetti:

“ Bu ülkenin potansiyeli vardır. Yeter ki daha iyi idare edilsin, kaynaklar doğru kullanılsın, Türkiye ile işbirliği içinde projeler uygulamaya konulsun.

Biz suyu Türkiye’den getirdik, elektriği de getireceğiz diyorlar, bunlardan ise tıs yok. Su projesi tamamlanmalı, Türkiye’den elektrik gelmeli, büyük yatırımları yapmalıyız ki ülkede refah artsın. İşte bu nedenlerle UBP iktidarda olmalıdır. İşte bu nedenlerle halk UBP’yi hükümetin başında görmek istiyor”

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Vatandaş 2019-02-12 17:35:32

Hayal görmeye devam et sn tatar kedi uzanamadığı ciğer öf kokar der zaten köyleri gezip gezip masal annatacağna meclisde oturda yasa yap biraz halkın refahı için ne yaptınız 40 sene boyunca ver türkiyem ver ye bubam ye bırak da biraz güzel işler görelim..işiniz lololo hep

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