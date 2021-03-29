Tatar: 5+BM toplantısında iki devletli çözümün masaya getirilmesi tarihi bir adım

Cumhurbaşkanı Tatar, Nisan ayında Cenevre’de gerçekleştirilecek gayri resmi toplantıya yönelik hazırlıkların yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade ederek, toplantıda masaya getirilecek olan iki devletli çözümün tarihi bir adım olduğunu vurguladı.

Kıbrıslı Türklerin, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit ortağı olarak adada en az Kıbrıslı Rumlar kadar egemen bir halk olarak söz sahibi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, self-determinasyon hakkının, Kıbrıslı Türklerin egemenliğinden doğan bir hak olduğuna dikkat çekti.

Federasyon temelli bir antlaşmanın öngördüğü tek egemenlik unsurunun, Rum hakimiyetinin Kuzey’e yayılmasının önünü açacağını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletin iş birliğini öngören bir antlaşmanın gerekliliğine dikkat çekti.

Tatar, egemenlik mevzusunun nüfusa endeksli bir olgu olmadığının altını da çizerek, eşit egemenliğin ve Türkiye’nin garantörlüğünün, Kıbrıslı Türklerin var oluşunun garantisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıslı Türklere uygulanan haksız ambargo ve izolasyonların kabul edilemez olduğunu, izolasyonların her alanda aşılması için gerekli tüm çabanın gösterileceğini de kaydetti.

Tatar sivil toplum örgütleri ile görüşmesinde Doğu Akdeniz ve Maraş açılımına da değindi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin, Türkiye’nin bölgedeki lider konumunun ve desteğinin KKTC’nin bölgedeki statüsünü yükselttiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, yapılacak olan çalışmalarla, KKTC’nin her alanda gün geçtikçe daha da gelişeceğine olan inancını dile getirdi ve birlik ve beraberliği korumanın önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş açılımının ezberleri bozduğunu da ifade ederek, atılan bu önemli adımla birlikte, artık federal temelde bir uzlaşı modeli ile Rum tarafının beklentisi olan Maraş’ın iadesinin ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Maraş’ta mülkleri bulunan Rumların, Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla başvuru yapabileceklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maraş’ın marka değeri ile bir cazibe merkezi olacağına dikkat çekti, pandemiye rağmen şu ana kadar ziyaretçi sayısının yüz bini geçtiğinin altını çizdi.





