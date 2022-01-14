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Tatar: “60 yıldan sonra iki devletin bir araya gelmesi mümkün olamayacak”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 60 yıldan sonra iki devletin bir araya gelmesinin mümkün olamayacağını söyledi.

14 Ocak 2022 Cuma 18:03
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Tatar: “60 yıldan sonra iki devletin bir araya gelmesi mümkün olamayacak”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bizim yeni siyasetimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteği ile Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliği ile bir antlaşma olabileceği yönündedir. Yeni siyasetimiz, hakkın hukukun siyasetidir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen “Ombudsmanlık ve Gençliğin Hak Arama Kültürü” konulu sempozyuma katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un konuşmacı olarak katıldığı sempozyumda bir de konuşma yapan Tatar,  KKTC’deki ombudsmanlık kurumunun çalışmaları hakkında bilgiler verdi;  Kıbrıs konusunda değerlendirmede bulundu.

“YENİ SİYASETİMIZ, HAKKIN HUKUKUN SİYASETİDİR”

60 yıldan sonra iki devletin bir araya gelmesinin mümkün olamayacağını söyleyen Tatar, “Bizim yeni siyasetimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin de tam desteği ile Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliği ile bir antlaşma olabileceği yönündedir. Yeni siyasetimiz, hakkın hukukun siyasetidir” dedi.

“DİRENMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kıbrıs Türk halkına, yıllar yılı çeşitli müzakerelerde federal bir antlaşma için çok baskı yapıldığını belirten Tatar, “Buna rağmen hiçbir zaman diz çökmedik, her zaman bağımsız özgür ve onurlu bir yaşamı seçtik” diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve hukukunu, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle her daim koruyacağını kaydeden Tatar, Kıbrıs Türkü’nün egemen eşit iki devletin iş birliğini öngören yeni siyasetinin kök saldığını belirtti ve “Direnmeye devam edeceğiz” dedi.

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