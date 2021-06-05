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Tatar AB Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Nava’yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, dün öğleden sonra AB Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava ve beraberindeki heyeti kabul ettiği bildirildi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 14:43
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Tatar AB Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Nava’yı Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar’a görüşmede, Özel Temsilci M. Ergün Olgun, Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Güneş Onar, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın görüşmede, Annan Planı sonrasında, AB Konseyi'nin 26 Nisan 2004 tarihinde Kıbrıslı Türklerin aleyhine uygulanan haksız ve mesnetsiz izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik almış olduğu kararı hatırlatarak, bu taahhüdün yerine getirilmesini istediği belirtildi.

Cumhurbaşkanının ayrıca Kıbrıs'ta çözüm, istikrar ve işbirliğinin iki tarafın mutlak eşitliğe dayalı doğuştan gelen haklarına saygı gösterilmesiyle mümkün olabileceğini, AB'nin yıllardır Kıbrıs Türk tarafının meşru haklarını göz ardı ederek yürütmekte olduğu politikanın çözümün önündeki engellerin başında geldiğini, adada ve bölgede sürdürülebilir barış, istikrar ve işbirliği için AB'den Kıbrıs politikasını gözden geçirmesini ve meşru haklara saygı gösterilmesi beklentisini ilettiği ifade edildi.

Doğruyol, Tatar’ın, AB ile ilişkilerin Kıbrıslı Türklerin eşitliğe dayalı haklarına saygılı yeni bir vizyonla geliştirilmesi arzusunu dile getirdiğini aktardı.

Mario Nava’nın ise, iki tarafın kabul edeceği bir çözümü destekleyeceklerini ifade ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarAB Komisyonu Yapısal Reform Destek BirimiMario Nava
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