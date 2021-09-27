Tatar, ABD’de yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York ve çevre eyaletlerde yaşayan Kıbrıslı Türklerle bir araya geldi.

Port Washington kasabasında yer alan toplantıda Cumhurbaşkanı Tatar, katılımcılara Kıbrıs konusundaki son gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve onların görüşlerini dinledi. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayalı yeni politikamız hakkında katılımcılara bilgi veren Cumhurbaşkanı Tatar, katılanlardan yoğun ilgi ve destek gördü.

Konuşmasında öz vatanları Kıbrıs ile bağlarını hiç kopartmadıkları için katılanlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, çoğunun göç etmek zorunda kaldığı 1950’li ve 1960’lı yıllardan sonra çok iyileşmeler olduğunu ve KKTC ile Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlüğünü sürdürmekte olduğunu vurguladı.

New York temasları hakkında da bilgi veren Cumhurbaşkanı Tatar, yeni siyasetimizin Türkiye Cumhuriyeti tarafından tam desteklendiğini belirtti.

Türkevi’nin açılışına katıldığını, bir katın KKTC Temsilciliğine tahsis edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar bunun buradaki halkımız adına çok sevindirici olduğunu da belirtti.