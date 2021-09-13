Tatar: Adalet geç de olsa tecelli etmiştir

Mahkemenin görevi kötüye kullanmadığına hüküm verdiği davada, Çaluda, Ceza Yasası altında yer alan Görevi Kötüye kullanma suçundan beraat etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da sosyal medya hesabından açıklamada bulunarak "Aytaç Çaluda ve ailesinin yaşadığı mağduriyetler geride kalmıştır, adalet geç de olsa tecelli etmiştir" dedi.

TATAR'IN PAYLAŞIMI ŞÖYLE:

UBP milletvekili Sayın Aytaç Çaluda 3 yıldır sürmekte olan Çalışma Bakanlığı özel kalem müdürü olduğu dönemde aleyhine haksızca iddia edilen suçlamalardan beraat etmiştir. Aytaç Çaluda ve ailesinin yaşadığı mağduriyetler geride kalmıştır, adalet geç de olsa tecelli etmiştir. Aytaç Çaluda’yı verdiği mücadele dolayısı ile tebrik ederim.