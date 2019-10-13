Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...
Bu basit problem ciddi sağlık sorunlarına dönüşebiliyor
Bu basit problem ciddi sağlık...

Tatar: "Akıncı'nın söyledikleri Kıbrıs Türk halkının görüşü değildir"

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerine Türkiye televizyonunda tepki göstererek, "Bu görüş Kıbrıs Türk halkının görüşü değildir" şeklinde konuştu. İstifa çağrısı yapıp yapmayacakları yönünde Tatar, "UBP olarak partimizi topluyoruz. Bunu tartıştıktan sonra karar alacağız ve bunu paylaşacağız. Olağanüstü toplanacağız" dedi.

13 Ekim 2019 Pazar 16:11
Tatar: "Akıncı'nın söyledikleri Kıbrıs Türk halkının görüşü değildir"

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerini eleştirerek, "Kıbrıs Türk halkının çok büyük çoğunluğu buna tepkili. Böyle bir açıklamanın yapılmaması gerektiğini söylemek isterim" dedi.

Başbakan Tatar, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamanın çok yanlış olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, "Bu görüş Kıbrıs Türk halkının görüşü değildir. Kıbrıs halkı bu harekatın bilinci ve takdiri içindedir. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Kıbrıs Türk halkının Türkiye yanında olduğunu söyledim.

Allah Mehmetçiği korusun, kollasın. Dualarımız Türk halkıyla birlikte" ifadelerini kullandı.

Ersin Tatar şunları söyledi: "Sayın Akıncı'dan böyle bir açıklama geldi.

Barış Pınarı Harekatı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nı aynı cümle içinde kullanması şaşırtıcıdır.

O günkü harekatı olmasaydı, bugün KKTC diye bir yer olmazdı.

Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Türkiye kamuoyuyla Kıbrıs Türk halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu, ilişkileri yürütmek amacında olduğumuzu söylemeye çalışıyorum.

Bu açıklamayla gerçekten üzüldüm.

Kıbrıs Türk halkının çok büyük çoğunluğu buna tepkili. Böyle bir açıklamanın yapılmaması gerektiğini söylemek isterim.

İstifa çağrısı yapıp yapmayacakları yönünde Başbakan Ersin Tatar, "Ulusal Birlik Partisi olarak partimizi topluyoruz. Bunu tartıştıktan sonra karar alacağız ve bunu paylaşacağız. Olağanüstü toplanacağız" dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TatarAkıncıHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Egemen 2019-10-13 16:48:12

Akıncı'ya ben de tepkili değilim ve Akıncı'nın söylediklerinde hiçbir yanlış veya rencide edici bişey yoktur..Tepkili olacak herhangi bir durum yok ki zaten..Ama yalakalık bir türlü değildir.Senin ortalığı karıştırmak için yaptığın provokatif faaliyetlerin farkındayız,aptal değiliz.
Bu arada bir de şu senin meşhur koyun kaçakçılığı olaylarına bir açıklık getirsen de halk olarak biz de bu dedikodu yerine gerçeği bilsek olmazmı..

http://kuvayimedya.tripod.com/sayi258.htm

http://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=257

http://www.otekimedya.com/dosyalar/koyunkacakciligi/koyunkacakciligi_km.htm

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Öz 2019-10-13 16:13:34

Sayın Tatar, mücahitlik yaptı mı?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Kıbrıslı 2019-10-13 16:24:37

VAllahı ben tepkılı degıllım akıncıya sayın Tatar, sen ıplerını cok verdin bırılerın elıne

Cevapla
Beğenmedim! (1)
İlgili Haberler
Özersay: Cumhurbaşkanı sorumlu davranmak zorundadır
Özersay: Cumhurbaşkanı sorumlu davranmak zorundadır
Erdoğan’dan Akıncı’ya sert sözler…
Erdoğan’dan Akıncı’ya sert sözler…
İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri konusunda bilgi verildi
İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzükleri konusunda bilgi verildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim