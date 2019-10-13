Tatar: "Akıncı'nın söyledikleri Kıbrıs Türk halkının görüşü değildir"

Başbakan Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın sözlerini eleştirerek, "Kıbrıs Türk halkının çok büyük çoğunluğu buna tepkili. Böyle bir açıklamanın yapılmaması gerektiğini söylemek isterim" dedi.
Başbakan Tatar, Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yaptığı açıklamanın çok yanlış olduğunu söyledi.
Başbakan Tatar, "Bu görüş Kıbrıs Türk halkının görüşü değildir. Kıbrıs halkı bu harekatın bilinci ve takdiri içindedir. Barış Pınarı Harekatı ile ilgili Kıbrıs Türk halkının Türkiye yanında olduğunu söyledim.
Allah Mehmetçiği korusun, kollasın. Dualarımız Türk halkıyla birlikte" ifadelerini kullandı.
Ersin Tatar şunları söyledi: "Sayın Akıncı'dan böyle bir açıklama geldi.
Barış Pınarı Harekatı ile Kıbrıs Barış Harekatı'nı aynı cümle içinde kullanması şaşırtıcıdır.
O günkü harekatı olmasaydı, bugün KKTC diye bir yer olmazdı.
Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Türkiye kamuoyuyla Kıbrıs Türk halkının ayrılmaz bir parçası olduğunu, ilişkileri yürütmek amacında olduğumuzu söylemeye çalışıyorum.
Bu açıklamayla gerçekten üzüldüm.
Kıbrıs Türk halkının çok büyük çoğunluğu buna tepkili. Böyle bir açıklamanın yapılmaması gerektiğini söylemek isterim.
İstifa çağrısı yapıp yapmayacakları yönünde Başbakan Ersin Tatar, "Ulusal Birlik Partisi olarak partimizi topluyoruz. Bunu tartıştıktan sonra karar alacağız ve bunu paylaşacağız. Olağanüstü toplanacağız" dedi.
Akıncı'ya ben de tepkili değilim ve Akıncı'nın söylediklerinde hiçbir yanlış veya rencide edici bişey yoktur..Tepkili olacak herhangi bir durum yok ki zaten..Ama yalakalık bir türlü değildir.Senin ortalığı karıştırmak için yaptığın provokatif faaliyetlerin farkındayız,aptal değiliz.
Bu arada bir de şu senin meşhur koyun kaçakçılığı olaylarına bir açıklık getirsen de halk olarak biz de bu dedikodu yerine gerçeği bilsek olmazmı..
http://kuvayimedya.tripod.com/sayi258.htm
http://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=257
http://www.otekimedya.com/dosyalar/koyunkacakciligi/koyunkacakciligi_km.htm
Sayın Tatar, mücahitlik yaptı mı?
VAllahı ben tepkılı degıllım akıncıya sayın Tatar, sen ıplerını cok verdin bırılerın elıne