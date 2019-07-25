Tatar, Akıncı’yı Mali Protokol ile ilgili bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar arasındaki olağan görüşmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre kabulde, Başbakan Tatar, KKTC ve TC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’yla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’yı bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tatar’a, BM Genel Sekreteri Guterres ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, adanın her iki yanında kullanılan cep telefonlarıyla ilgili konuşma ücretlerinin daha makul hale getirilebilmesi için toptan fiyatlarda yapılmış olan vergi indiriminin, perakende fiyatlarda da yapılması hususunda hükümetin gerekli çalışmayı yapması kararlaştırıldı.

Saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Kalem Müdürü Cenk Gürcağ ve Başbakanlık Müsteşarları Suat Yeldener ve Ömer Köseoğlu da hazır bulundu.