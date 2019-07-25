Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) 501 kişinin hayatına mal oldu
501 kişinin hayatına mal oldu
Ay’a ilk ayak basılan anın görüntüleri satıldı!
Ay’a ilk ayak basılan anın...
PUBG için çok önemli güncelleme!
PUBG için çok önemli güncelleme!
Instagram 5 ülkede daha "beğeni" rakamlarını kaldırıyor
Instagram 'beğeni' rakamlarını kaldırıyor
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi

Tatar, Akıncı’yı Mali Protokol ile ilgili bilgilendirdi

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:04
Tatar, Akıncı’yı Mali Protokol ile ilgili bilgilendirdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar arasındaki olağan görüşmeye  ilişkin Cumhurbaşkanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre kabulde, Başbakan Tatar, KKTC ve TC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’yla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı’yı bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tatar’a, BM Genel Sekreteri Guterres ile dün akşam yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, adanın her iki yanında kullanılan cep telefonlarıyla ilgili konuşma ücretlerinin daha makul hale getirilebilmesi için toptan fiyatlarda yapılmış olan vergi indiriminin, perakende fiyatlarda da yapılması hususunda hükümetin gerekli çalışmayı yapması kararlaştırıldı.

Saat 10.00’da gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Özel Kalem Müdürü Cenk Gürcağ ve Başbakanlık Müsteşarları Suat Yeldener ve Ömer Köseoğlu da hazır bulundu.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Hidrokarbon konusunda yaşananları değerlendirdi
Tatar, Hidrokarbon konusunda yaşananları değerlendirdi
Üstel Ankara’da temaslarını değerlendirdi
Üstel Ankara’da temaslarını değerlendirdi
"KKTC'nin Kıbrıs adası etrafındaki asli hakları korunmaktadır"
"KKTC'nin Kıbrıs adası etrafındaki asli hakları korunmaktadır"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim