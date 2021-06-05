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Tatar, Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ayşe Tümsoy başkanlığındaki Alsancak Mare e Monte Yardım Derneği üyelerini kabul etti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 16:02
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Tatar, Alsancak Mare E Monte Yardım Derneği Üyelerini Kabul Etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Tümsoy, Cumhurbaşkanı Tatar’a Alsancak ve Lapta bölgesinde sağlık ve eğitim konusunda yardımlar yaparak ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan yardım derneğinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabuldeki konuşmasında, sivil toplum örgütlerinin demokratik yaşamda ülke ve halk için projeler üreterek halka hizmet bağlamında yaptıkları çalışmaların önemine değinerek, çalışkan ve duyarlı kadınların bir araya gelerek Alsancak bölgesi gibi KKTC’nin en fazla gelişmekte olan bölgelerden birinde sürdürdükleri yardım çalışmalarını desteklemeye hazır olduğunu dile getirdi.

KKTC’nin ayrı bir halk olarak kendine yakışır bir şekilde faaliyetler göstermesinin dünyaya verilen mesaj yönünden de önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Covid-19 salgınının halkın duyarlılığı ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmaları sayesinde iyi yönetildiğini kaydetti ve pandemi sonrası ekonomide yakalanacak ivme ile KKTC’nin daha iyi noktalara geleceğine inanç belirtti.

Güçlenen ekonomi ile sağlık ve diğer alanlardaki hizmet ve yardım katkılarının artacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, çalışmalarında derneğe başarılar diledi.  

Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarAlsancak Mare E Monte Yardım Derneği
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