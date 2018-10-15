Tatar: "Anavatan Türkiye ile uyum içinde bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeliyiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili ve Genel Başkan adayı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta iki devletli çözümün Rum kesiminde de ciddi şekilde en üst düzeyde konuşulmakta olduğunu belirterek, “Tarih bizi haklı çıkarmaktadır. Anavatan Türkiye ile uyum içinde bu süreci en iyi şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.



Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, kendisinin uzunca bir süredir dile getirdiği Avrupa Birliği çatısı altında iki devletli çözüm ile kadife ayrılık ve merkezi yanı zayıf bir gevşek federasyonun artık Rum Ulusal Konseyi’nde konuşulduğunu, özellikle liberal demokrat Rum aydınları ile siyasetçilerinin bugüne kadar konuşulan çözüm şekillerinin geçerli olmadığı konusunda buluştuklarını belirtti.



Tatar, “Dolayısıyla, iki devletli bir çözüm artık Rum kesiminde de ciddi ciddi en üst düzeyde konuşuluyor ve belli ki Kıbrıs konusunda yeni bir aşamaya doğru hızla ilerleniyor” ifadelerini kullandı.



Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin de, ortaya koyacağı görüşler, yapacağı görüşmeler ve temaslarla, bu sürecin içinde aktif bir şekilde yer alması gerektiğini ifade etti.