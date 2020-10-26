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Tatar, Anıtkabir’i ziyaret etti

“İçtiğim antta da ifade ettiğim üzere ilkelerinizden ayrılmadan görevimin başında ve halkımın hizmetinde olacağım”

26 Ekim 2020 Pazartesi 14:26
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Tatar, Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anıtkabir’i ziyaret ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu, saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak, ilk yurt dışı ziyaretini Ankara’ya yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, temaslarına, Anıtkabir’i ziyaret ederek başladı.
Aslanlı yolda yürüyen Cumhurbaşkanı Tatar ve heyetine KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ile eşi Ebru Köprülü ve Büyükelçilik diplomatları eşlik etti.

Mozoleye çelenk koyan Cumhurbaşkanı Tatar, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, özel defteri imzaladı.
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel deftere şunları yazdı:
 
“Yüce Atatürk,
Siz, mazlum milletlere örnek olan büyük bir kurtuluş mücadelesinin dahi komutanı Türk ulusunu esaretten kurtarıp Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran önderimizsiniz.
Kıbrıs Türk Halkı Anavatan Türkiye’nin büyük desteği ile kendi özgürlük ve varoluş mücadelesini vermiş, sizin ilkelerinizin ışığında kendi Devleti’ni kurmuştur.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bugün huzurunuza gelme onurunu yaşıyorsam, bunun verilmiş olan şanlı bir milli mücadelenin, fedakarlıkların ve çekilen acıların sayesinde olduğunun bilinci içerisindeyim.
 
İçtiğim antta da ifade ettiğim üzere ilkelerinizden ayrılmadan görevimin başında ve halkımın hizmetinde olacağım.

Kıbrıs Türk Halkı’nın egemenliğine, özgürlüğüne, güvenliğine sahip çıkıp savunmayı, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ilişkilerimizi sürekli geliştirmeyi, halkımızın refah ve mutluluğu için çalışmayı başlıca görev sayıyorum.
Bu duygu ve düşüncelerle manevi huzurunuzda bulunuyor, özgürlük yolundan asla sapmama azim ve kararlılığı içindeki Kıbrıs Türk Halkı adına size halkım ve şahsım adına en derin saygılarımı sunuyorum.”

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