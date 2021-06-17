Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Antalya Diplomasi Forumu”na katılacağı Antalya’ya vardı.

Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak foruma katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da forumda yer alacak.