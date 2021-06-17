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Tatar, “Antalya Diplomasi Forumu”na katılacağı Antalya’ya vardı.

Tatar ile birlikte Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da forumda yer alacak.

17 Haziran 2021 Perşembe 19:06
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Tatar, “Antalya Diplomasi Forumu”na katılacağı Antalya’ya vardı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Antalya Diplomasi Forumu”na katılacağı Antalya’ya vardı.
Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak foruma katılacak.
Cumhurbaşkanı Tatar ile birlikte Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu da forumda yer alacak.

Anahtar Kelimeler:
Antalya Diplomasi Forumu
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