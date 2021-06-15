Tatar, Antalya Diplomasi Forumu’na katılacak

Bu arada, Cumhurbaşkanı Tatar, 18-20 Haziran tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilecek olan Antalya Diplomasi Formu’na katılacağını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın himaleyeleri ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek formda, küresel ve bölgesel sorunların ele alınacacağı, 6 ülke Cumhurbaşkanı ve devlet başkanı ile 38 ülke dışişleri bakanının katılacağı forma Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da davet edildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm bu temaslarını tamamlamasının ardından Bakanlar Kurulu’na başkanlık ederek, bilgi verecek



