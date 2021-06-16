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Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin daveti üzerine 18-20 Haziran tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere yarın Ada’dan ayrılacak.

16 Haziran 2021 Çarşamba 15:11
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Tatar, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forum, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanları ile dışişleri bakanlarını buluşturacak. 

Antalya Diplomasi Forumu’na Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun da davet aldığı ve katılacağı bildirildi. 

Tatar ve Ertuğruloğlu’nun, devlet başkanları, dışişleri bakanları ve temsilcileri gibi 1300 üst düzey yetkilinin katılacağı forum çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunması bekleniyor. 

“YENİLİKÇİ DİPLOMASİ” TEMALI FORUM 

“Yenilikçi Diplomasi: Yeni Dönem, Yeni Yaklaşımlar” temasıyla gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu’nun; gündemindeki önemli bölgesel ve küresel meselelerin çözüm odaklı tartışılacağı, uluslararası sorunların diplomasi yolu ile ele alınacağı bir imkan sunacağı belirtiliyor.

Antalya’da NEST Kongre Merkezi’nde düzenlenecek forum, 18 Haziran Cuma günü öğleden sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun forumu takdim etmesiyle başlayacak. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşması yapacağı forum, devlet ve hükümet başkanlarının ve katılımcıların yer alacağı panellerle devam edecek.

Forum, 20 Haziran Pazar günü saat 11.00’da Mevlüt Çavuşoğlu’nun düzenleyeceği basın toplantısı ile sona erecek.

Son Güncelleme: 16.06.2021 16:28
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarAntalya Diplomasi Forumu
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