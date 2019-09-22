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Tatar Arap Ali Destanının dün akşamki gösterisini izledi

22 Eylül 2019 Pazar 14:25
Tatar Arap Ali Destanının dün akşamki gösterisini izledi

Başbakan Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile birlikte, ülkenin ilk operası  Arap Ali Destanının dün akşamki gösterisini izledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Besteci ve Orkestra Şefi Ali Hoca’nın bestelediği, Yazar Havva Tekin'in librettosunu yazdığı ve Opera Rejisörü Aytaç Manizade'nin sahne yönetmenliğini üstlendiği KKTC‘nin  ilk opera eseri ‘Arap Ali Destanı’nın ikinci  gösterisi de Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda  yer aldı.

Yurt dışında olduğu için operanın prömiyerini izleyemeyen Tatar, gösteri  sonunda kulisi ziyaret ederek besteci ve orkestra şefi Ali Hoca ve sanatçılar ile katkı koyanları kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
Arap Ali DestanıBaşbakan Ersin TatarGösteriHaberGündemKıbrıs
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