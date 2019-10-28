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Tatar: Atatürk’ün yolu, yolumuz, ilkeleri ilkelerimizdir

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesajı yayımladı.

28 Ekim 2019 Pazartesi 12:40
Tatar: Atatürk’ün yolu, yolumuz, ilkeleri ilkelerimizdir

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Tatar mesajında şu ifadeleri kullandı;
“Türk ulusunun gururu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunun ilham kaynağı, yegane garantörümüz, kardeş devletimiz, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin 96’ncı yaşını hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından kurulan Cumhuriyeti; emperyalizme karşı duruşun, azmin, kararlılığın, fedakârlığın ve egemenliğin sembolüdür.

Aziz Tük ulusu Kurtuluş Savaşı’nı imkânsızlıklar ve yokluklarla özünden ve özgürlüğünden hiçbir zaman taviz vermeden kazanmıştır.

Atatürk’ün izinden yürüyen Türk ulusu, şimdi de her ferdi ile Türkiye’yi gelişmiş medeniyetler seviyesine taşıma çabası vermektedir.

Bizler eminiz ki, Türkiye iç ve dış odakların tüm düşmanca tavırlarına rağmen demokrasiye bağlılığını devam ettirecek, insan hakları ve evrensel değerleri gözeterek yolunda ilerleyecek ve mutlaka hedeflerine ulaşacaktır.

Kıbrıs adası Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayalleri doğrultusunda Yunan olmamış, Kıbrıs Türkü, ulusal ve dini aidiyetini yitirmeden, kendi devletini kurma noktasına gelmişse bu bir yandan kendi direnişi, diğer yandan Türkiye’nin özverili büyük askeri ve ekonomik desteği sayesindedir.

Aklı başında, ben Kıbrıs Türküyüm diyen hiçbir kimse bu gerçeği yadsıyamaz.

Türkiye bugün de Kıbrıs konusundaki haklarımızın korunmasında, haklarımızın elimizden alınmasının engellenmesinde, KKTC sınırları içinde güvenli bir ortamda yaşamamızın güç kaynağı ve teminatıdır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye kardeştir.

Güçlü Türkiye güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir.

Bunu idrak edemeyip, Türkiye’ye şu veya bu şekilde haksız saldırılarda bulunanlar Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olamaz.

Büyük önder, eşsiz komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu yolumuz, ilkeleri ilkelerimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyor, şahsım ve partimiz adına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

DB/MAİL

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Anahtar Kelimeler:
TatarHaberKKTC
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CENGİZ 2019-10-28 13:39:45

AMAN UZUN ADAM DUYMASIN!

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