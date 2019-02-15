Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Tatar Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’u Kabul Etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’u kabul ederek görüştü.

15 Şubat 2019 Cuma 10:00
Tatar Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Kjartan Björnsson’u Kabul Etti

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Hasan Taçoy da hazır bulundu.

banner41
UBP Genel Başkanı Tatar, AB yetkilisine UBP’nin Avrupa Birliği ve Kıbrıs konusuna bakış açısı ile ilgili bilgi verdi.

Tatar, “Kıbrıs Türklerinin bakışı ve yaşamları Avrupalı. UBP AB çatısı altında iki ayrı devlete dayalı bir çözümün en doğru çözüm olacağına inanıyor. Türkiye’nin garantisinin devam etmesi de Kıbrıs Türkleri için vazgeçilemez” dedi.

Tatar, UBP’nin Avrupa Birliği uyum yasalarını Meclis’ten geçirmeye, Avrupa Birliği ile ilişkilerin geliştirilmesi için üzerine düşenleri yapmaya da kararlı olduğunu söyledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
UBP Genel Başkanı TatarKjartan BjörnssonHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim