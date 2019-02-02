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Tatar, Aydın Denktaş’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Aydın Denktaş’ın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 12:15
Tatar, Aydın Denktaş’ın ölümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın eşi, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın annesi Aydın Denktaş’ın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. 

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Tatar, mesajında şunları kaydetti: “Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş’ın değerli eşleri Aydın Denktaş’ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aydın hanımın ebediyete göçü ile tarihimizin önemli bir ismini yitirmiş olduk. Şahsım ve Ulusal Birlik Partisi adına merhumeye Allah’tan rahmet, Denktaş ailesine, yakınlarına ve toplumumuza başsağlığı diliyorum.”

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Son Güncelleme: 02.02.2019 12:19
Anahtar Kelimeler:
UBP Genel Başkanı TatarAydın DenktaşBaşsağlığı MesajıHaberGündemKıbrıs
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